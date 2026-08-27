۱۴۱ طرح در چهارمین روز از هفته دولت در خراسان جنوبی به بهره برداری و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مردم ۵ شهرستان قاینات، زیرکوه، فردوس، درمیان و بشرویه از مزایای ۱۴۱ طرح با اعتبار هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان بهره‌مند شدند.

در شهرستان قاینات ۱۰۶ طرح با اعتبار و هزینه هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

در شهرستان زیرکوه نیز ۱۷ طرح از جمله سنگ فرش معابر و آسفالت جاده، سوله شن و نمک، توسعه و اصلاح آب شرب روستایی، توسعه شبکه برق و تجهیز ماشین‌آلات دهیاری‌ها با هزینه ۶۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

در شهرستان فردوس نیز ۸ طرح با هزینه ۵۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بهر برداری رسید.

سامانه ثبت تخلف، روکش آسفالت جاده، زیرگذر‌های روستایی، مجتمع فرهنگی و اقامتی، سنگ فرش، زیرسازی و آسفالت معابر شهری از جمله طرح های است که با هزینه ۵۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در فردوس مردم را بهره‌مند کرد.

در شهرستان درمیان نیز ۵ طرح با هزینه ۳۱ میلیارد و ۳۸۸ میلیون تومان، از جمله ۱۱ واحد مسکن، بوستان روستایی، بهسازی وآسفالت معابر و جاده روستایی به بهره برداری رسید.

در شهرستان بشرویه نیز ۵ طرح با هزینه ۵ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان همچون نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلوواتی، سازه سنگ و ملات و آبیاری کم‌فشار افتتاح شد.











