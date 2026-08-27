پخش زنده
امروز: -
برنامه بازیهای ایران در مسابقات انتخابی فوتبال نوجوانان جام ملتهای آسیا بر اساس اعلام AFC مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه کشی مسابقات انتخابی فوتبال نوجوانان جام ملتهای آسیا امروز (۵ شهریور) در کوالالامپور مالزی برگزار شد.
براساس آن، ایران در گروه D با لائوس، اردن، پاکستان و سریلانکا همگروه شد. رقابتهای این گروه به میزبانی لائوس برگزار می شود.
براساس این برنامه، تیم نوجوانان در هفته نخست استراحت میکند و از هفته دوم مرحله گروهی به میدان میرود.
هفته اول (۱۷ آبان): استراحت
هفته دوم (۲۰ آبان): ایران - پاکستان
هفته سوم (۲۳ آبان): ایران - سریلانکا
هفته چهارم (۲۶ آبان): ایران - اردن
هفته پنجم (۲۹ آبان): ایران - لائوس