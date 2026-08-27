به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم فوتسال پردیس شهید شیری قزوین در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور، مقابل فولاد هرمزگان نتیجه را واگذار کرد.

این دیدار در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد و در پایان، نماینده استان با نتیجه ۴ بر یک مغلوب میهمان هرمزگانی خود شد.علیرضا نعمتی تنها گل پردیس شهید شیری را در این مسابقه به ثمر رساند.

پردیس شهید شیری که در هفته نخست نیز برابر مس سونگون با چهار گل شکست خورده بود، هنوز موفق به کسب امتیاز در لیگ برتر نشده است.

نماینده قزوین در هفته سوم این رقابت‌ها، جمعه ۱۳ شهریور در قم به مصاف تیم دلسوختگان خواهد رفت.