آیین بزرگداشت هفته بسیج اصناف و سالروز شهادت حاج مهدی عراقی با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در این مراسم گفت: جامعه اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی کشور همان‌گونه که در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی نقشی تعیین‌کننده داشت، امروز نیز برای نقش‌آفرینی در جهاد اقتصادی و تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب آمادگی دارد.

سیدهادی صالحی با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمن پس از شکست در جبهه جنگ نظامی، تمرکز خود را بر جبهه جنگ اقتصادی قرار داده است و در چنین شرایطی نقش‌آفرینی مجموعه‌های مردمی و اقتصادی بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی با اشاره به همکاری سازمان بسیج اصناف با اتاق اصناف ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ظرفیت‌های مشترک برای رسیدگی به مسائل اصناف و بازاریان به‌کار گرفته شده است.

صالحی همچنین از فعالیت قرارگاه سپهبد شهید حاج حسین سلامی و برگزاری جلسات مسئله‌محور این قرارگاه خبر داد و گفت: هدف این قرارگاه کمک به حل مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان است.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز در این مراسم، حل مسائل اقتصادی را در گرو میدان دادن به بازار و بخش مردمی دانست و گفت: اقتصاد مردمی را نمی‌توان با سازوکار صرفاً دولتی اداره کرد.

اسدالله بادامچیان افزود: طرحی جامع در قالب ۲۶ محور اقتصادی تدوین و به رئیس‌جمهور ارائه شده و یکی از مطالبات اصلی، تشکیل یک قرارگاه اقتصادی قوی برای پیگیری و اجرای راهکار‌های حل مشکلات اقتصادی است.

وی با اشاره به نقش تاریخی بازار در انقلاب اسلامی گفت: با ساماندهی ظرفیت‌های بازار می‌توان بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران نیز با تأکید بر اینکه در کشور کمبود کالا وجود ندارد، گفت: اصناف و بسیج با فعالیت شبانه‌روزی، افزایش ۳۰۰ درصدی تقاضا در سه روز نخست شرایط بحرانی را مدیریت کردند و اجازه ندادند قفسه فروشگاه‌ها خالی بماند.

قاسم نوده فراهانی افزود: اصناف در دوران دفاع مقدس ۱۲ هزار شهید تقدیم انقلاب و کشور کرده‌اند و در کنار حضور رزمندگان صنفی، مسئولیت پشتیبانی از جبهه‌ها و تأمین نیاز‌های کشور را نیز بر عهده داشته‌اند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد رصد بازار در اتاق اصناف ایران گفت: همکاران، بسیجیان و فعالان صنفی در سراسر کشور شبانه‌روز تلاش کردند تا مردم در تأمین مواد غذایی و اقلام مورد نیاز خود با کمترین مشکل مواجه شوند.

نوده فراهانی با تأکید بر وفور کالا در کشور اظهار کرد: به هیچ عنوان کمبود کالا نداریم، اما موضوع گرانی وجود دارد و بخشی از افزایش قیمت‌ها به مسائل لجستیکی و تغییر مسیر‌های حمل‌ونقل بازمی‌گردد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در این آیین، بازار، تولید و تجارت را لانچر‌های مقاومت در برابر دشمن دانست و گفت: هر تولیدکننده، کاسب و فعال اقتصادی می‌تواند با حفظ رونق کسب‌وکار و امیدآفرینی در این میدان نقش‌آفرین باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب با اشاره به نقش تاریخی بازاریان در نهضت امام خمینی افزود: اصناف در دوران دفاع مقدس و شرایط بحرانی کشور نیز با پشتیبانی از جبهه‌ها، تأمین نیاز‌های مردم و حفظ جریان توزیع کالا نقش برجسته‌ای داشته‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، جنگ اقتصادی، امنیتی و ادراکی را دنبال می‌کند، اظهار کرد: هدف دشمن ایجاد نارضایتی، ناامیدی و القای ناکارآمدی در جامعه است و فعالان اقتصادی باید این موضوع را بخشی از میدان مقابله با دشمن بدانند.

طائب بر ضرورت مقابله با گران‌فروشی، احتکار و فضاسازی‌های روانی در بازار تأکید کرد و گفت: باید میان گرانی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع با گران‌فروشی و گران‌نمایی تفاوت قائل شد.

وی همچنین با اشاره به مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور و واردات حدود ۱۴ میلیون لیتر از نیاز روزانه گفت: اگر مردم و نهاد‌های مردمی تنها ۱۰ درصد در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند و سفر‌های غیرضروری کاهش یابد، نیاز کشور به واردات بنزین برطرف خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بر ضرورت مدیریت مصرف برق و گاز نیز تأکید کرد و گفت: فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم برای جلوگیری از ناترازی گاز در فصل سرد و خاموشی‌های برق در فصل گرم ضروری است.

در این مراسم همچنین یاد و خاطره شهید حاج مهدی عراقی گرامی داشته شد و از نقش تاریخی اصناف و بازاریان در پشتیبانی از انقلاب اسلامی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور تجلیل شد.