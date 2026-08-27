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وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح پنج طرح شرکت ملی صنایع مس ایران در شهربابک و خاتونآباد گفت: این طرح ها در حوزههای افزایش بهرهوری، تامین انرژی، توسعه حملونقل ریلی، ارتقای ایمنی جادهای و مسئولیت اجتماعی اجرا شدهاند و با دستور رئیسجمهور به بهرهبرداری میرسند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمد اتابک عصر امروز در مراسم افتتاح طرحهای شرکت ملی صنایع مس ایران در شهربابک استان کرمان، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، افزود: تلاش مجموعه شرکت ملی مس با راهبری و پشتیبانی ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرای مجموعهای از پروژههای مهم در منطقه منجر شده است.
وی با اشاره به نخستین طرح، کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتونآباد، گفت: این طرح با سرمایهگذاری حدود ۹۵ میلیون یورو و ظرفیت تولید سالانه ۳۶ هزار تن کنسانتره مس با عیار حدود ۲۲ درصد احداث شده است.
اتابک افزود: این کارخانه با بازیابی سرباره حاصل از فرآیند ذوب، ضمن افزایش بهرهوری، ارزش افزوده قابل توجهی برای مجموعه ذوب مس ایجاد میکند و درآمد سالانه آن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خواهد بود. اشتغال مستقیم این پروژه نیز حدود ۲۰۰ نفر پیشبینی شده است.
وزیر صمت با اشاره به نیروگاه ۴۲ مگاواتی خودتامین خاتونآباد بیان کرد: این پروژه با سرمایهگذاری ۳۵ میلیون یورو و با هدف تامین برق مورد نیاز و کمک به جبران ناترازی انرژی احداث شده است.
وی افزود: این نیروگاه در خردادماه امسال به مرحله راهاندازی و سنکرون شدن با شبکه سراسری رسیده و حدود ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند. مدت اجرای این پروژه نیز ۲.۵ سال بوده است.
اتابک سومین طرح را اتصال ریلی کارخانه ذوب خاتونآباد به شبکه ریلی کشور عنوان کرد و گفت: این پروژه با احداث ۱۷.۶ کیلومتر مسیر ریلی، امکان جابهجایی سالانه ۶۰۰ هزار تن اسید سولفوریک و ۲ میلیون تن کنسانتره را فراهم میکند و اجرای این طرح منجر به کاهش حملونقل جادهای، افزایش ایمنی، صرفه جویی در مصرف گازوئیل میشود.
وزیر صمت درباره چهارمین پروژه نیز گفت: بخش نخست احداث باند دوم محور میدوک ـ مجتمع مس شهربابک با سرمایهگذاری ۲۰ میلیون یورو و به طول ۱۵ کیلومتر آماده بهرهبرداری شده است که این پروژه با هدف افزایش ایمنی مسیر، کاهش تصادفات و تسهیل حمل مواد معدنی و تجهیزات اجرا شده و مدت اجرای آن ۲.۵ سال بوده است.
وی پنجمین طرح را فاز نخست ورزشگاه ۱۰ هزار نفری شهربابک عنوان کرد و گفت: این مجموعه با سرمایهگذاری ۱۸ میلیون یورو در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار و در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران احداث شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: توجه به شرایط اجتماعی مناطق اطراف واحدهای صنعتی از دغدغههای مهم دولت است و توسعه زیرساختهای ورزشی و فرهنگی میتواند در افزایش نشاط عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه موثر باشد.
اتابک ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح ها، علاوه بر تقویت تولید و زیرساختهای صنعتی استان کرمان، آثار آن در اشتغال، کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه نیز نمایان شود.