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اجلاسیه صحیفه سجادیه با محوریت تبیین ابعاد شخصیتی پیامبر اعظم (ص) از منظر این کتاب معنوی، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از فرهیختگان و استادان حوزه و دانشگاه در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این اجلاسیه، جایگاه صحیفه سجادیه در تبیین معارف دینی و شناخت ابعاد مختلف شخصیت پیامبر اکرم (ص) بررسی و بر بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و علمی برای معرفی مفاهیم این اثر ارزشمند تأکید شد.
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به جایگاه ویژه صحیفه سجادیه در تبیین علوم و معارف دینی، گفت: این کتاب ارزشمند میتواند نقش تأثیرگذاری در شناخت و تبیین ابعاد شخصیتی پیامبر اعظم (ص) داشته باشد.
در ادامه این مراسم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ضمن اشاره به برنامههای این اجلاسیه گفت: در این اجلاسیه از فعالان، خیران و ناشران حوزه صحیفه سجادیه قدردانی شد و رونمایی از آثار نویسندگان یزدی درباره صحیفه سجادیه از دیگر برنامههای این مراسم بود.
حجتالاسلام دانشی نیز بر ضرورت ترویج مفاهیم معرفتی صحیفه سجادیه تأکید کرد و گفت: امیدواریم مفاهیم علمی و معرفتی این کتاب ارزشمند از سوی وعاظ و شاعران برای جامعه تبیین شود و از ظرفیت هنرمندان متعهد نیز برای توسعه و گسترش مفاهیم صحیفه سجادیه استفاده شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، همچنین گفت: یزد امسال بار دیگر از سوی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان پایتخت صحیفه سجادیه انتخاب شده است.
دانشی صحیفه سجادیه را یکی از ماندگارترین و جاودانهترین آثار جهان اسلام و تشیع دانست و تأکید کرد: باید از ظرفیت این رویداد برای معرفی، تبلیغ و ترویج معارف امام سجاد (ع) در میان مردم و بهویژه اهالی فرهنگ و هنر استفاده کرد.
در سال ۱۴۰۰ هم یزد بهعنوان پایتخت صحیفه سجادیه انتخاب شده بود.
برگزاری این اجلاسیه در یزد، گامی در مسیر معرفی ظرفیتهای معرفتی و فرهنگی صحیفه سجادیه و بهرهگیری از این میراث ارزشمند برای ترویج معارف اسلامی و سیره پیامبر اعظم (ص) عنوان شد.