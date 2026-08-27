بستر سیمینه‌رود با اجرای عملیات لایروبی و تعریض، برای عبور روان‌تر آب آماده می‌شود؛ اقدامی که در قالب پویش «رود روان» و با هدف کمک به احیای دریاچه ارومیه انجام می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی از روند عملیات لایروبی و تعریض بستر رودخانه سیمینه‌رود بازدید کردند.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید، روند اجرای عملیات و اقدامات انجام شده برای ساماندهی مسیر جریان آب را بررسی کرده و بر تداوم اقدامات میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و گشودن مسیر طبیعی آب تأکید کرد.

این اقدام میدانی در راستای «پویش رود روان» و با هدف تسهیل جریان آب و رفع موانع مسیر رودخانه در محدوده مسیر ساحلی سیمینه‌رود و پس از تلاقی سه رودخانه سیمینه، زرینه و گدار در حال اجرا بوده و چندین دستگاه بیل مکانیکی برای لایروبی و تعریض بستر رودخانه به کار گرفته شده و یک دستگاه نیز وظیفه جابه‌جایی خاک‌های حاصل از عملیات خاکبرداری را بر عهده دارد.

پویش رود روان با رویکرد بسیج ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و مشارکت عمومی برای گشودن مسیر آب، اکنون در نقاط مختلف استان به اقدامات عملیاتی پیوند خورده تا رودخانه‌ها روان‌تر، مسیر آب هموارتر و امید به احیای دریاچه ارومیه و زیست‌بوم‌های آبی استان پررنگ‌تر از همیشه دنبال شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید با تأکید بر فوریت بازگشایی مسیر رودخانه‌ها پیش از آغاز فصل بارندگی، گفت: پویش «رود روان» با هدف گشودن مسیر آب و فراهم‌کردن بستر مناسب برای ورود حداکثری روان‌آب‌ها به دریاچه ارومیه شکل گرفته است.

رضا رحمانی با بیان اینکه عملیات لایروبی این رودخانه با تلاش شبانه‌روزی عوامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در حال انجام است، افزود: با توجه به محدودیت زمانی، باید بخش عمده این اقدامات حداکثر تا پایان شهریورماه به سرانجام برسد تا با آغاز بارندگی‌ها، مسیر انتقال آب به سمت دریاچه ارومیه آماده باشد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه در بسیاری از نقاط می‌توان با اقدامات ساده، رسوبات، موانع طبیعی و انسداد‌های ایجاد شده در مسیر رودخانه‌ها را برطرف کرد، اظهار داشت: از روستاییان، دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌ها انتظار می‌رود از سرشاخه‌ها برای بازگشایی مسیر آب همت کرده و در این پویش ملی و استانی مشارکت فعال داشته باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی از مردم و صاحبان ماشین‌آلات و تجهیزات عمرانی نیز برای مشارکت در پویش «رود روان» دعوت کرده و افزود: شرکت آب منطقه‌ای استان زمینه مشارکت و همکاری را فراهم کرده و هر فرد یا مجموعه‌ای که امکانات و ماشین‌آلات مناسب در اختیار دارد می‌تواند در این کار خیر سهیم شود.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه همچنین خواستار همراهی جدی رسانه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی شده و خاطرنشان کرد: انتظار داریم این پویش در آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی به‌صورت جدی دنبال و اطلاع‌رسانی شود.

رحمانی در پایان افزود: از مسئولان و مردم آذربایجان‌شرقی نیز می‌خواهیم در حوزه رودخانه‌های استان خود، این نهضت را آغاز کنند تا با گشوده شدن مسیر رودخانه‌ها، شاهد ورود هرچه بیشتر آب به دریاچه ارومیه باشیم.