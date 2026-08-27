به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دو تیم فوتسال گیتی پسند و گهر زمین سیرجان عصر امروز در چارچوب هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه پیروزی به مصاف هم رفتند.

در نیمه نخست این دیدار گیتی‌پسند بازی را بهتر شروع کرد و در اواسط بازی با گل سعید احمد عباسی تیم برتر زمین شد، هرچند گهرزمین فشار زیادی برای جبران گل خورده وارد کرد، اما با شکست یک بر صفر به رختکن رفت.

با شروع نیمه دوم گهر زمین با تک گل شایان اکبری توانست به گل تساوی دست یابد.

نماینده سیرجان موفق شد ۲ بار دیگر به گل برسد، اما تلاش‌های گیتی‌پسند تا لحظات پایانی ادامه داشت و گل تساوی به ثمر رسید.

به این ترتیب بازی با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید تا گیتی‌پسند ۲ امتیازی و گهرزمین ۴ امتیازی شوند.

گیتی‌پسند در هفته نخست مقابل سن‌ایچ ساوه به تساوی ۲ بر ۲ رسیده، اما گهرزمین با نتیجه یک بر صفر شهرداری ساوه را از پیش رو برداشته بود.

محمد کشاورز سرمربی گیتی در نشست خبری بعد از بازی با اشاره به خلق موقعیت های متعدد بازیکنانش گفت : می توانستیم برنده باشیم اما همه تلاش خود را کردند .