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فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از اجرای طرح امنیت محلهمحور در نقاط مختلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،سرهنگ اکبر نجفی افزود: در این طرح، با تمرکز بر نقاط جرمخیز، ۱۵ کارگاه ضایعاتی مهروموم، ۶۰ نفر دستگیر، ۱۵ خودرو و موتورسیکلت توقیف و ۱۵ فقره سرقت کشف شد.
وی افزود: اجرای طرحهای امنیت محلهمحور برای افزایش احساس امنیت شهروندان و پاکسازی محله های از عوامل و پدیدههای جرمزا به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار داردو مأموران انتظامی ضمن شناسایی و برخورد با افراد و واحدهای متخلف، موفق به دستگیری ۴ سارق و کشف ۱۵ فقره سرقت شدند.