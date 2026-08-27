به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،سرهنگ اکبر نجفی افزود: در این طرح، با تمرکز بر نقاط جرم‌خیز، ۱۵ کارگاه ضایعاتی مهروموم، ۶۰ نفر دستگیر، ۱۵ خودرو و موتورسیکلت توقیف و ۱۵ فقره سرقت کشف شد.

وی افزود: اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور برای افزایش احساس امنیت شهروندان و پاکسازی محله های از عوامل و پدیده‌های جرم‌زا به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار داردو مأموران انتظامی ضمن شناسایی و برخورد با افراد و واحد‌های متخلف، موفق به دستگیری ۴ سارق و کشف ۱۵ فقره سرقت شدند.