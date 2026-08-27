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معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور از بازگشت هزار واحد تولیدی تعطیل به چرخه تولید در روستاهای کشور خبر داد و گفت: با تامین اعتبار، تعدادی از واحدهای راکد به چرخه تولید برگردانده میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالکریم حسین زاده در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه گلستان افزود: ما آمادگی داریم طرح احیای زنجیره پنبه را از طریق اعتبارات معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم عملیاتی کنیم.
استاندار گلستان در این جلسه چند پیشنهاد مطرح کرد: با استفاده از اعتبارات حوزه معاونت روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، بسته ویژه توسعه اقتصادی برای روستاهای گلستان تدوین و ابلاغ شود تا ضمن ایجاد زنجیره ارزش برای محصولات کشاورزی، دامی و صنایع دستی، تولید ثروت جایگزین خام فروشی در روستاها شود.