معاون پرورشی آموزش و پرورش لرستان از شرکت ۳۵ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز این استان در چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز خبر داد.

شرکت ۳۵ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز لرستانی در مسابقات قرآن، عترت و نماز

شرکت ۳۵ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز لرستانی در مسابقات قرآن، عترت و نماز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مومنی در مراسم اختتامیه مرحله استانی این مسابقات در خرم‌آباد گفت: این مسابقات در سه سطح مدرسه‌ای، شهرستانی و استانی برگزار شد و با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ، برنامه‌های قرآنی، فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان بدون وقفه برگزار شد.

وی افزود: دانش‌آموزان در ۱۲ رشته برای پسران و ۱۲ رشته برای دختران در مرحله مدرسه‌ای شرکت کردند که از این تعداد، هزار و ۳۶۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند.

معاون پرورشی، آموزش و پرورش لرستان گفت: در مرحله استانی، ۱۵۰ دانش‌آموز برتر پس از ارزیابی و داوری نهایی، برای راهیابی به مرحله کشوری انتخاب می‌شوند.

مومنی همچنین از برگزاری بخش فرهنگیان این مسابقات خبر داد و افزود: ۳۰۰ نفر از فرهنگیان استان در این بخش شرکت کردند و در نهایت ۱۰ نفر از بانوان و آقایان لرستانی به مرحله کشوری راه خواهند یافت.