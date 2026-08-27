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وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به استان کرمان همزمان با هفته دولت، کارخانه راد نیرو را افتتاح و بر نقش کارآفرینان در رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمد اتابک در مراسم افتتاح کارخانه راد نیرو با تاکید بر نقش کارآفرینان در رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور افزود: راه اندازی واحدهای تولیدی و حضور جوانان و کارآفرینان در عرصه تولید میتواند به افزایش درآمد عمومی و پویایی اقتصادی کشور کمک کند.
وی ادامه داد: افتتاح طرحهای زیرساختی و توسعهای این استان، میتواند با ایجاد ارزش افزوده و افزایش سهم اقتصادی، در آینده نیز آثار و برکات بیشتری برای کشور باشد.
اتابک با قدردانی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی افزود: کشور برای عمران، آبادانی و تولید به حضور جوانان و کارآفرینانی نیاز دارد که با فعالیت در این عرصه، زمینه رشد اقتصادی و افزایش سرانه درآمد عمومی را فراهم کنند.
وی در ادامه ضمن تبریک به استاندار کرمان در کسب رتبه بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی تاکید کرد: توسعه پایدار صنعتی بدون فراهم سازی زیرساختهای مناسب، پشتیبانی همه جانبه و تسهیل امور تولیدکنندگان امکان پذیر نیست و شرکتهای صنعتی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و ارتقای اقتصادی کشور نقشی راهبردی دارند.
گفتنی است؛ کارخانه راد نیرو با ظرفیت تولید ماهانه پنج هزار دستگاه کنتور مکانیکی و یکهزار دستگاه کنتور هوشمند اولتراسونیک، گامی در مسیر توسعه تولید تجهیزات اندازهگیری و هوشمندسازی شبکههای مصرف به شمار میرود.
این واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع احداث شده و زمینه اشتغال ۴۰ نفر بهصورت مستقیم را فراهم کرده است.