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مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور گفت: حمایت از تعاونیها و بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی همچنان از اولویتهای بانک توسعه تعاون در استانهای مختلف کشور، از جمله کهگیلویه و بویراحمد، است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عصارزاده گفت: سیاست این بانک، اختصاص سهم بیشتری از منابع بانکی به استانهای کمتر برخوردار با هدف تقویت اقتصاد منطقه و حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالزا است.
وی افزود: با اشاره به عملکرد بانک توسعه تعاون در استان افزود: نسبت مصارف به منابع این بانک در کهگیلویه و بویراحمد به ۲۲۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که میزان تسهیلات پرداختی بانک بیش از دو برابر منابع تجهیزشده و سپردههای مردمی در استان بوده است.