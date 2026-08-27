مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور گفت: حمایت از تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی همچنان از اولویت‌های بانک توسعه تعاون در استان‌های مختلف کشور، از جمله کهگیلویه و بویراحمد، است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عصارزاده گفت: سیاست این بانک، اختصاص سهم بیشتری از منابع بانکی به استان‌های کمتر برخوردار با هدف تقویت اقتصاد منطقه و حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا است.

وی افزود: با اشاره به عملکرد بانک توسعه تعاون در استان افزود: نسبت مصارف به منابع این بانک در کهگیلویه و بویراحمد به ۲۲۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که میزان تسهیلات پرداختی بانک بیش از دو برابر منابع تجهیزشده و سپرده‌های مردمی در استان بوده است.