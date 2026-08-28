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در آستانه گرامیداشت روز قزوین، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی با هدف توسعه ورزش همگانی و ارتقای نشاط اجتماعی، با استقبال چشمگیر و پرشور شهروندان قزوینی برگزار شد.
این همایش بزرگ ورزشی از مقابل دانشگاه آزاد اسلامی قزوین آغاز شد و شرکتکنندگان پس از طی مسیری پرنشاط، در محل پل طبیعت گردهم آمدند.
ترویج فرهنگ ورزش همگانی، تقویت بنیان و نشاط خانوادهها و ایجاد انگیزه برای فعالیتهای بدنی روزانه، از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد ورزشی–فرهنگی در آستانه هفته فرهنگی و روز قزوین عنوان شده است.
حضور پررنگ اقشار مختلف، از کودکان تا سالمندان، جلوهای ویژه از همبستگی، پویایی و سرزندگی جامعه شهری قزوین را در صبح جمعه به نمایش گذاشت.