هم‌زمان با ایام منتهی به روز قزوین، خیابان‌های کهن‌شهر مینودری شاهد حضور صمیمی و پرانرژی خانواده‌هایی بود که سلامت و نشاط را در کنار یکدیگر جشن گرفتند.

این همایش بزرگ ورزشی از مقابل دانشگاه آزاد اسلامی قزوین آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از طی مسیری پرنشاط، در محل پل طبیعت گردهم آمدند.

ترویج فرهنگ ورزش همگانی، تقویت بنیان و نشاط خانواده‌ها و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های بدنی روزانه، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد ورزشی–فرهنگی در آستانه هفته فرهنگی و روز قزوین عنوان شده است.

حضور پررنگ اقشار مختلف، از کودکان تا سالمندان، جلوه‌ای ویژه از همبستگی، پویایی و سرزندگی جامعه شهری قزوین را در صبح جمعه به نمایش گذاشت.