مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از اجرای طرح ویژه جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی در آبادان و خرمشهر خبر داد و گفت: این سازمان برای ساماندهی وضعیت نخاله‌ها و پاکسازی مناطق مختلف، آمادگی دارد هزینه‌های لازم را تأمین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛مصطفی خانزادی در دیدار با مدیرکل صداوسیمای آبادان، با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در آبادان و خرمشهر، گفت: پل جدید خرمشهر، ساماندهی انهار و توسعه زیرساخت‌ها از جمله طرح‌هایی است که در منطقه در حال اجراست و برخی طرح‌ها نیز آماده بهره‌برداری هستند.

وی با اشاره به آسیب‌های اقتصادی واردشده به منطقه، بر ضرورت توزیع متوازن اعتبارات و توجه ویژه به خرمشهر تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با انباشت نخاله‌های ساختمانی و پسماند در آبادان و خرمشهر افزود: برای پاکسازی و ساماندهی مناطق آلوده به نخاله، آمادگی داریم هزینه‌های لازم را تأمین کنیم.

خانزادی از رسانه‌ها خواست برای ایجاد یک عزم همگانی در زمینه مقابله با ریختن نخاله و زباله در معابر و مناطق شهری مشارکت کنند و گفت: پاکیزگی و ساماندهی شهرها نیازمند همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌هاست.

وی با تأکید بر فرهنگ‌سازی در این زمینه افزود: مردم آبادان مردمی متمدن و همراه هستند و اگر همه در کنار یکدیگر قرار بگیریم، می‌توانیم وضعیت موجود را بهبود دهیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین بر ادامه اقدامات عمرانی و توسعه زیرساخت‌های آبادان و خرمشهر تأکید کرد و گفت: تلاش می‌شود با اجرای طرح‌های مختلف، زمینه توسعه و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه فراهم شود.