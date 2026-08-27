بارگیری سکوی مسکونی دو هزار و ۵۰۰ تنی میدان رشادت از شرکت صدرا در بوشهر
بارگیری سکوی مسکونی دو هزار و ۵۰۰ تنی میدان نفتی رشادت از شرکت صدرا در بوشهر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، این سکوی مسکونی با تلاش متخصصان داخلی در شرکت صنعتی دریایی صدرا بوشهر ساخته شده و پس از انجام عملیات بارگیری، برای نصب در میدان نفتی رشادت به دریا منتقل میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این آیین سرمایهگذاری را اولویت نخست دانست و گفت: ساخت سکوی ۲۵۰۰ تنی نماد تحقق عینی توسعه صنعتی است.
سید علی مدنیزاده با تجلیل از مقاومت و سختکوشی متخصصان بوشهری، سرمایهگذاری را اولویت راهبردی و نخست کشور دانست و بر لزوم تداوم این مسیر برای پیشرفت صنعتی تأکید کرد.
وی گفت: ما در بوشهر حضور داریم؛ استانی که در ادوار مختلف جنگ و محاصره، آماج شدیدترین حملات بوده است. اما آنچه واقعاً حیرتآور است، تداوم بیوقفه فعالیتها و پروژههای بزرگ نفتی در زیر این آفتاب گرم و در شرایط دشوار است که نشان از اراده پولادین و خودباوری متخصصان این مرز و بوم دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این سرمایهگذاریهای عظیم در حوزه نفت و گاز که امروز شاهد آن هستیم، کاری است که در گذشته توسط خارجیها انجام میشد، اما اکنون به دستان توانمند غیورمردان و جوانان همین کشور رقم میخورد که مایه افتخار ملی است.
مدنی زاده با تأکید بر اینکه موضوع سرمایهگذاری هماکنون به عنوان اولویت اول کشور در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: تمام سیاستگذاریها و تلاشهای ما در دولت در نهایت باید به تحقق عینی سرمایهگذاری در بخشهای مولد منجر شود؛ دقیقاً همان چیزی که ما امروز در عملیات بارگیری این سکوی ۲۵۰۰ تنی در بوشهر مشاهده میکنیم.
وی با اشاره به جایگاه برتر استان بوشهر در شاخصهای توسعهای خاطرنشان کرد: استان بوشهر با همت مسئولان و فعالان اقتصادی، رتبه نخست را در حوزه سرمایهگذاری در سطح کشور کسب کرده است که این دستاورد، موتور محرک پروژههای بزرگ صنعتی و زیرساختی است.
مدنیزاده با اشاره به اهمیت ساخت سکوی مسکونی Q۴ میدان نفتی رشادت بیان کرد: ساخت این سکوی ۲۵۰۰ تنی در شرکت صدرا بوشهر، گواهی روشن بر توانمندی مهندسی داخلی است. عبور از وابستگی به شرکتهای خارجی و اتکا به توان متخصصان داخلی در میادین حساس نفتی، نه تنها باعث حفظ شریانهای اقتصادی کشور شده، بلکه ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران در سختترین شرایط تحریمی نیز قادر به اجرای پروژههای بیبدیل صنعتی است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی هم در آیین بارگیری این سازه دریایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: امروز در استان بوشهر شاهد اجرای کاری ارزشمند، بیبدیل و مبتنی بر توان نیروهای متخصص داخلی هستیم.
وی افزود: فعالان و متخصصان این مجموعهها در شرایط سخت اقلیمی و عملیاتی، نقش مهمی در حفظ و پایداری شریانهای اقتصادی کشور ایفا کردهاند.
نیکزاد بیان کرد: این سازه با وزن ۲۵۰۰ تن در گذشته عمدتاً توسط شرکتها و پیمانکاران خارجی اجرا میشد، اما امروز متخصصان ایرانی توانستهاند این ظرفیت فنی و مهندسی را در داخل کشور ایجاد و عملیاتی کنند.
وی با بیان اینکه سکوهای مسکونی از اجزای مهم پشتیبانی عملیات تولید در میدانهای دریایی هستند، گفت: استقرار نیروهای عملیاتی و فنی در دریا و تداوم فعالیتهای حوزه نفت، نیازمند زیرساختهای ایمن، استاندارد و پایدار است که ساخت چنین سکوهایی، نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای صنعت نفت دارد.
نیکزاد با تأکید بر اهمیت توانمندیهای بومی در بخشهای نفت، گاز، سرمایهگذاری و فناوریهای فنی، افزود: اقدامات انجامشده در صدرا بوشهر نشان میدهد ظرفیت قابلتوجهی برای اجرای پروژههای بزرگ دریایی و نفتی در داخل کشور وجود دارد و باید از این توان در مسیر توسعه اقتصادی و تقویت تولید ملی بهرهبرداری شود.