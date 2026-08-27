سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی گفت: ۱۹ طرح شامل ۷۲ کلاس درس و در راستای توسعه عدالت آموزشی، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی، جایگزینی مدارس فرسوده و ایجاد محیطی ایمن و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان اجرا و افتتاح شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عارف خدرلو، پنجشنبه ۵ شهریور در آیین بهره برداری از مدرسه ۵ کلاسه خیرساز حاجیه شوکت نژادی در شهرستان مهاباد، یکی از مهم‌ترین رویکردهای مجموعه نوسازی مدارس را توسعه متوازن فضاهای آموزشی و فراهم کردن امکانات مناسب برای دانش‌آموزان در سراسر استان اعلام کرد و افزود: مشارکت خیران نیک‌اندیش در کنار حمایت‌های دولت، نقش مهمی در شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان داشته است. این همراهی ارزشمند، بیانگر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه ویژه خیرین به آینده فرزندان این مرز و بوم است.

وی با تأکید بر تداوم نهضت توسعه فضاهای آموزشی در استان تصریح کرد: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همکاری خیران و دستگاه‌های اجرایی، اجرای پروژه‌های آموزشی را با جدیت دنبال می‌کند تا دانش‌آموزان در تمامی مناطق، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، از فضاهای آموزشی استاندارد، ایمن و باکیفیت بهره‌مند شوند.

خدرلو ادامه داد: بهره‌برداری از این ۱۹ پروژه در هفته دولت، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت آموزشی، افزایش سرانه فضای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در استان به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تعامل سازنده دولت، خیران مدرسه‌ساز و مجموعه نوسازی مدارس در خدمت به آینده‌سازان کشور است.

به گزارش ایسنا؛ این پروژه آموزشی با ۳۸۳ مترمربع زیربنا، ۱۱۰ متر طول دیوارکشی محوطه و ۳۹۰ مترمربع محوطه‌سازی، به صورت مشارکتی در مهاباد احداث و آماده بهره‌برداری شده است.