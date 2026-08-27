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یادواره شمسی قریشی، بهانه‌ای برای نمایش اتحاد و همبستگی مردم کردستان

در ماه ربیع الاول ماه میلای پیامبر گرامی اسلام(ص) و هفته وحدت، مسجد جامع سنندج میزبان آیین مولودی خوانی و بیست و دومین آیین یادبود عارف و شاعر نامی بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۱۸:۳۵
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برچسب ها: شمس قریشی ، هفته وحدت ، وحدت شیعه و سنی 
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