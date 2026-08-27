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۴۰۰ خدمت سلامتمحور در کاروان سلامت هلالاحمر مرودشت همزمان با هفته دولت ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان مرودشت گفت: کاروان سلامت این جمعیت در محله سهل آباد به مناسبت هفته دولت و با همکاری سایر دستگاهها و ارگانهای شهرستان برگزار شد.
محمد رفیعی افزود: در این برنامه، خدمات متنوع سلامتمحور به شهروندان ارائه شد که شامل پذیرش، معاینه پزشک عمومی، کارشناس تغدیه، سلامت روان و روانشناس به۱۷۸ نفر، خدمات پایش سلامت به ۵۷ نفر، خدمات دندانپزشکی به ۶۵ نفر، ارائه داروی رایگان به ۹۲ نفر و مشاوره تغذیه به ۱۵ نفر بود.
او ادامه داد: تیم سحر (سفیران حمایتهای روانی و اجتماعی) نیز در این کاروان سلامت حضور داشت و خدمات حمایتی و روانی اجتماعی و همچنین بازیهای متنوعی را به کودکان ارائه کرد.
رفیعی در پایان بیان کرد: خدمترسانی به مردم، بهویژه در حوزه سلامت و حمایتهای اجتماعی، از اولویتهای جمعیت هلالاحمر است و تلاش میکنیم با اجرای برنامههای مختلف، زمینه بهرهمندی اقشار مختلف جامعه از خدمات مورد نیاز را فراهم کنیم.