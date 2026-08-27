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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی گفت: عمر مسئولیت و مدیریت کوتاه است و اگر خداوند فرصت خدمتگزاری به مردم را به مدیری عطا کرده است، باید از این فرصت به بهترین شکل بهره ببرد و با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، در مسیر حل مسائل و رفع نیازهای مردم گام بردارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خضرکاک درویشی پنجشنبه ۵ شهریور در آیین افتتاح و بهرهبرداری پل کوسه بوکان با اشاره به اهمیت اجرای پل روستای کوسه، افزود: امروز شاهد رخدادی مهم در راستای رفع یکی از مسائل و چالشهای مردم این منطقه هستیم. احداث این پل، نقش مؤثری در کاهش و روانسازی ترافیک شهری و تسهیل تردد شهروندان خواهد داشت.
وی تصریح کرد: تحقق چنین پروژههایی صرفاً با تلاش یک دستگاه اجرایی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند همافزایی، همکاری و هماهنگی میان مدیریت استانی، شهرستانی و مدیریت شهری است.
کاک درویشی افزود: هر جا که همدلی، انسجام و همکاری میان مدیران و دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد، تحولات عمیق و ماندگاری در مسیر توسعه آن شهر و شهرستان رقم خواهد خورد.