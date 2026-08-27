طرح‌های عمرانی و زیرساختی بخش خلیفان مهاباد با اعتباری بالغ بر ۳۷۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که روکش آسفالت ۱۲ کیلومتر از محور مهاباد-سردشت مهم‌ترین این طرح‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با هفته دولت، چندین طرح عمرانی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۳۷۷ میلیارد ریال در بخش خلیفان شهرستان مهاباد به بهره‌برداری رسید.

مهم‌ترین طرح افتتاح شده، ۱۲ کیلومتر روکش آسفالت محور مهاباد-سردشت بود که با صرف ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تکمیل و زیر بار ترافیک رفت.

در همین راستا، برای تقویت تجهیزات دهیاری‌های منطقه و تسریع در روند عمران روستایی، دو دستگاه بیل مکانیکی به دهیاری‌های این بخش تحویل داده شد.

همچنین با هدف بهبود مدیریت پسماند روستایی، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی از واگذاری ۱۰ دستگاه خودروی ویژه جمع‌آوری پسماند به دهیاری‌های این منطقه خبر داد.

طرح بهسازی و آسفالت کوچه‌ها و معابر روستای گراوی نیز از دیگر طرح‌های افتتاح شده در این بخش بود که دسترسی ۱۰ خانوار ساکن این روستا را به زیرساخت‌های مناسب فراهم کرد.