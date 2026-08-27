جمعی از کوهنوردان گروه کوهنوردی فرهیختگان بردسکن، به همراه همنوردان باشگاه پاکوب ترشیز، به قله هزار استان کرمان صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست گروه کوهنوردی فرهیختگان بردسکن، گفت: صعود به قله ۴۵۰۱ متری هزار کرمان با هدایت آقای روستا و مربیگری خانم رستگار انجام شد.

نعمت‌ الله طاهرنژاد افزود: بازنشستگی پایان فعالیت و پویایی نیست، بلکه می‌ تواند آغاز فصلی تازه برای داشتن زندگی سالم، بانشاط و سرشار از تجربه‌ های جدید باشد.

وی ادامه داد: کوهنوردی و طبیعت‌ گردی فرصت ارزشمندی برای بازنشستگان فراهم می‌کند تا ضمن حفظ تحرک و شادابی، از مواهب طبیعت بهره‌ مند شوند و لحظات خاطره‌ انگیزی را در کنار دوستان و همنوردان خود تجربه کنند.

طاهرنژاد گفت: این گروه از گروه‌ های فعال کوهنوردی شهرستان محسوب می‌ شود و در طول سال، به‌ صورت هفتگی برنامه‌ های کوهنوردی و طبیعت‌ گردی برگزار می‌ کند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامه‌ ها علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی اعضا، زمینه‌ ای برای تقویت نشاط اجتماعی، دوستی و مشارکت جمعی، به‌ ویژه در میان بازنشستگان، فراهم کرده است.