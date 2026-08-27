صعود کوهنوردان فرهیختگان بردسکن به قله هزار کرمان
جمعی از کوهنوردان گروه کوهنوردی فرهیختگان بردسکن، به همراه همنوردان باشگاه پاکوب ترشیز، به قله هزار استان کرمان صعود کردند.
نعمت الله طاهرنژاد افزود: بازنشستگی پایان فعالیت و پویایی نیست، بلکه می تواند آغاز فصلی تازه برای داشتن زندگی سالم، بانشاط و سرشار از تجربه های جدید باشد.
وی ادامه داد: کوهنوردی و طبیعت گردی فرصت ارزشمندی برای بازنشستگان فراهم میکند تا ضمن حفظ تحرک و شادابی، از مواهب طبیعت بهره مند شوند و لحظات خاطره انگیزی را در کنار دوستان و همنوردان خود تجربه کنند.
طاهرنژاد گفت: این گروه از گروه های فعال کوهنوردی شهرستان محسوب می شود و در طول سال، به صورت هفتگی برنامه های کوهنوردی و طبیعت گردی برگزار می کند.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامه ها علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی اعضا، زمینه ای برای تقویت نشاط اجتماعی، دوستی و مشارکت جمعی، به ویژه در میان بازنشستگان، فراهم کرده است.