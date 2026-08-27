به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به دیدگاه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به مدال آوری و کیفی بودن تیم اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا، نجمه سازنجیان در اسلحه سابر به عنوان تنها نماینده شمشیربازی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا معرفی شد.

سازنجیان در مسابقات قهرمانی جهان هم تنها نماینده شمشیربازی بانوان ایران بود که به علت صادر نشدن روادید از اعزام بازماند.

او در مسابقات قهرمانی آسیا هم به عنوان تنها نماینده در اسلحه سابر بانوان شرکت کرد، اما نتیجه هر پنج مسابقه خود مقابل شمشیربازانی از ژاپن، ازبکستان، قزاقستان، کره جنوبی و چین را واگذار کرد و حذف شد.