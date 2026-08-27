به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان رستم گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف پراید و وانت پیکان در کیلومتر ۱۰ جاده بابامیدان_نورآباد به هلال‌احمر اعلام شد.

محسن امیری افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات‌پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.

او ادامه داد: این تصادف سه مصدوم به همراه داشت که با آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند.