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تصادف پراید و وانت پیکان در جاده بابامیدان_نورآباد سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان رستم گفت: گزارشی مبنیبر تصادف پراید و وانت پیکان در کیلومتر ۱۰ جاده بابامیدان_نورآباد به هلالاحمر اعلام شد.
محسن امیری افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلالاحمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقداماتپیشبیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.
او ادامه داد: این تصادف سه مصدوم به همراه داشت که با آمبولانس هلالاحمر و اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند.