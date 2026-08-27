تارنمای روزنامه ایندیپندنت در انگلیس نوشت: شش ماه پس از جنگ رژیم های صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، این درگیری به یک بن بست پرهزینه تبدیل شده است و هیچ مسیر روشنی برای پایان آن وجود ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه ایندیپندنت شش پیامد اصلی ناشی از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را به این ظرح اعلام کرد:

۱. ترامپ بهای سیاسی می‌پردازد

محبوبیت ترامپ از زمان شروع جنگ از ۴۰ درصد به ۳۳ درصد کاهش یافته است و اکنون تنها ۳۱ درصد از آمریکایی‌ها این درگیری را تایید می‌کنند. افزایش قیمت سوخت و جنگ نیز برای جمهوری خواهان در آستانه انتخابات میان دوره‌ای پر درد سر ایجاد کرده است.

۲. اقتصاد جهانی متزلزل شده، اما انعطاف پذیر است

اختلال در تنگه هرمز سبب افزایش قیمت انرژی شد و صندوق بین المللی پول را مجبور کرد پیش بینی رشد جهانی خود را در سال جاری به ۳ درصد کاهش دهد. اما این تاثیر کم‌تر از حد تصور بوده است، تا حدی به این دلیل که اقتصاد‌ها اکنون انرژی کم تری نیاز دارند.

۳. ایران مجروح است، اما شکست نخورده است

ایران متحمل خسارات نظامی و اقتصادی بزرگی شده است، اما موشک‌ها و پهپاد‌ها را حفظ کرده و تنگه هرمز را به شدت مختل کرده است. تورم مواد غذایی در ماه ژوئیه به ۱۲۸ درصد رسید که باعث تشدید بحران اقتصادی شد.

۴. خاورمیانه از امنیت کم تری برخوردار است

حملات ایران به تاسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اختلال گسترده در سفر‌های هوایی، اختلالات حمل و نقل و هزینه‌های بالاتر بیمه و حمل و نقل، اقتصاد منطقه را بیشتر زیرفشار قرار داده است.

۵. برنامه هسته‌ای ایران به تعویق افتاده، اما حذف نشده است

حملات ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب رساند و دانشمندان را کشت و به طور بالقوه توانایی این کشور برای تولید مواد با درجه تسلیحات را عقب انداخت. اما محل نگهداری صد‌ها کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی شده همچنان نامشخص است.

۶. آمادگی نظامی آمریکا تحت فشار است

ایالات متحده هواپیما‌های خود را از دست داده و از مقادیر زیادی مهمات دقیق و رهگیر‌های موشکی استفاده کرده است. دارایی‌ها از اروپا و اقیانوس هند و اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل شده است و نگرانی‌ها را درباره توانایی آمریکا برای پاسخگویی به جا‌های دیگر افزایش داده است. "