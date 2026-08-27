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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان از برنامهریزی برای احداث، خرید و تکمیل یکهزار و ۳۹۴ واحد مسکونی برای خانوادههای تحت حمایت این نهاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مرادی گفت: تاکنون ۱۵۴ واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۱۳۸ میلیارد تومان تکمیل شده که در هفته دولت به خانوادههای واجد شرایط تحویل خواهد شد.
وی افزود: عملیات احداث ۵۵۰ واحد مسکونی نیز در سطح استان آغاز شده و برای تکمیل این واحدها تا پایان سال، حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت: این واحدها با مشارکت مددجویان، خیران، بنیاد مسکن و تسهیلات و کمکهای کمیته امداد احداث میشوند که شامل ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر واحد است.
مرادی با اشاره به وجود سههزار و ۷۹۹ مددجوی فاقد مسکن در استان افزود: از این تعداد، دو هزار و ۹۶۴ نفر در مناطق شهری و ۸۳۵ نفر در مناطق روستایی زندگی میکنند.