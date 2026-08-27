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دادستان کل کشور از شناسایی حدود ۷۵۰ قاضی مستعد برای پذیرش مسئولیتهای مدیریتی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دادگستری استان گلستان با حضور دادستان کل کشور برگزار شد و در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد گفت: قوه قضاییه باید پناهگاه مظلومان و مدافع حقوق مردم باشد.
دادستان کل کشور در این مراسم با اشاره به محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در احکام انتصاب رؤسای قوه قضاییه اظهار کرد: احیای حقوق عامه، حفظ آزادیهای مشروع، تأمین امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متجاوزان به حقوق مردم از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است.
وی افزود: مردم باید اطمینان داشته باشند که رسیدگیهای قضایی بر اساس قانون، عدالت و شایستگی انجام میشود و توصیه، سفارش و پارتیبازی نباید در فرآیندهای قضایی و اداری جایگاهی داشته باشد.
سلامت دستگاه قضایی، سرمایه اعتماد مردم است
دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد درون دستگاه قضایی گفت: سلامت دستگاه قضایی و پاکدستی مدیران، قضات و کارکنان، سرمایه اصلی اعتماد مردم به دستگاه عدالت است و باید با هرگونه فساد و انحراف بدون اغماض برخورد شود.
موحدیآزاد همچنین بر حفظ استقلال قضات تأکید کرد و گفت: قاضی و دادگاه باید از نفوذ و فشارهای بیرونی مصون باشند تا قضات بتوانند با استقلال، شجاعت و بر اساس قانون و عدالت تصمیمگیری کنند.
شناسایی ۷۵۰ قاضی مستعد برای مسئولیتهای مدیریتی
دادستان کل کشور از شناسایی حدود ۷۵۰ قاضی مستعد برای پذیرش مسئولیتهای مدیریتی در سراسر کشور خبر داد و گفت: استفاده از نیروهای جوان، فاضل، صالح و انقلابی در مسئولیتهای مدیریتی از رویکردهای مهم قوه قضاییه است.
وی انتصاب محمود اسپانلو بهعنوان رئیسکل جدید دادگستری گلستان را یکی از مصادیق این رویکرد دانست و افزود: حسن مدیریت، ویژگیهای اخلاقی و توانمندی مدیریتی وی شناخته شده است و امیدواریم در مسئولیت جدید نیز در مسیر خدمت به مردم و اجرای عدالت موفق باشد.
موحدیآزاد همچنین از حیدر آسیابی، رئیسکل پیشین دادگستری گلستان، به دلیل تلاشهای شبانهروزی و اقدامات انجامشده در حوزه کادرسازی و جانشینپروری تقدیر کرد و گفت: تربیت نیروهای توانمند و فراهم کردن فرصت کسب تجربه برای آنان در سطوح مختلف مدیریتی، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.
عدالت، محور همه خیرات و برکات است
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت عدالت گفت: عدالت محور همه خیرات و برکات و ظلم منشأ همه نابسامانیهاست و همه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی مأمور اجرای عدالت هستند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد تصریح کرد: اجرای عدالت تنها وظیفه قاضی نیست؛ بلکه استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاههای اجرایی و همه مسئولان باید در حوزه مسئولیت خود حقوق مردم را رعایت کنند و اجازه ندهند حقی از مردم، مناطق و اقشار مختلف جامعه تضییع شود.
وی افزود: جمهوری اسلامی برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم تشکیل شده است و توسعه خدمات عمومی و فراهم کردن امکانات و فرصتهای عادلانه برای مردم نیز بخشی از تحقق عدالت به شمار میرود.
تأکید بر تسریع دادرسی و هوشمندسازی خدمات قضایی
دادستان کل کشور کوتاه کردن فرآیند دادرسی همراه با ارتقای کیفیت علمی و اتقان آرا را از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: سرعت در رسیدگی نباید به قیمت کاهش کیفیت احکام تمام شود.
وی همچنین بر اجرای دقیق سند تحول قضایی و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی تأکید کرد و افزود: استفاده از فناوری باید به گونهای باشد که دسترسی مردم به خدمات قضایی آسانتر و فرآیند دریافت خدمات با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد در پایان بر تعامل دستگاه قضایی با مجموعه اجرایی و نمایندگان مجلس تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی برای همکاری و ارائه ظرفیتهای حقوقی و قضایی در راستای حل مشکلات مردم و استان آمادگی دارد.