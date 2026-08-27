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دمای هوای استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، همچنان جو استان پایدار و آرام است.
حجتالله علی عسکریان با بیان اینکه وزش باد پدیده غالب بیشتر مناطق اصفهان است، ادامه داد: آسمان صاف تا قسمتی ابری و بعداز ظهرها گاهی وزش باد و از نظر دمایی نیز تغییرات جزئی پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه در مناطق شرقی استان وزش باد گاهی با گردوخاک همراه است، ادامه داد: دما در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد.
علی عسکریان گفت:آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۱ درجه بالای صفر و چادگان با ۱۲ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان است.
وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.