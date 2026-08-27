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فرمانده انتظامی استان آذربایجانغربی از دستگیری کلاهبردار ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی با ۹۰ نفر شاکی در ارومیه، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی گزارشات متعدد مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان به شیوه خرید کالا و صدور چکهای بلا محل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی ارومیه قرار گرفت.
وی بیان داشت: در بررسی اولیه مشخص شد متهم، در یک اقدام کاملاً حرفهای با صدور چکهای بلامحل اقدام به خریدهای کلان انواع کالا و صدور چک بلامحل به مالباختگان در سطح کشور نموده است.
فرمانده انتظامی استان افزود: ماموران انتظامی شهرستان ارومیه با رصد اطلاعاتی و در یک اقدام غافلگیرانه متهم را که فراری بوده شناسایی و دستگیر نمودند.
سردار سلمانی تصریح کرد: متهم در مراحل بازجویی به ۹۰ فقره کلاهبرداری سریالی از شهروندان در استانهای مختلف به ارزش یکصد هزار میلیارد ریال اعتراف و تحویل مراجع قضایی شد.
این مقام ارشد انتظامی با توصیه به افزایش هوشیاری شهروندان گفت: از مردم عزیز درخواست میشود در مبادلات مالی، وضعیت حساب و اعتبار صادرکننده چک را حتماً بررسی کرده و از پذیرش چکهای بدون استعلام خودداری کنند.