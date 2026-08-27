به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی گزارشات متعدد مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان به شیوه خرید کالا و صدور چک‌های بلا محل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی ارومیه قرار گرفت.

وی بیان داشت: در بررسی اولیه مشخص شد متهم، در یک اقدام کاملاً حرفه‌ای با صدور چک‌های بلامحل اقدام به خرید‌های کلان انواع کالا و صدور چک بلامحل به مالباختگان در سطح کشور نموده است.

فرمانده انتظامی استان افزود: ماموران انتظامی شهرستان ارومیه با رصد اطلاعاتی و در یک اقدام غافلگیرانه متهم را که فراری بوده شناسایی و دستگیر نمودند.

سردار سلمانی تصریح کرد: متهم در مراحل بازجویی به ۹۰ فقره کلاهبرداری سریالی از شهروندان در استان‌های مختلف به ارزش یکصد هزار میلیارد ریال اعتراف و تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام ارشد انتظامی با توصیه به افزایش هوشیاری شهروندان گفت: از مردم عزیز درخواست می‌شود در مبادلات مالی، وضعیت حساب و اعتبار صادرکننده چک را حتماً بررسی کرده و از پذیرش چک‌های بدون استعلام خودداری کنند.