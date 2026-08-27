دوره بازآموزی مربیان جاده کشوری با حضور مربیانی از استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان، به میزبانی جمعیت هلال‌احمر استان فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان فارس، با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های تخصصی مربیان حوزه امداد و نجات جاده‌ای گفت: این دوره با هدف ارتقای سطح علمی و عملی مربیان، بازنگری و به‌روزرسانی مهارت‌های آموزشی و ایجاد هماهنگی بیشتر در فرآیند آموزش‌های تخصصی جاده برگزار شد.

طیب طاهرزاده افزود: این دوره با حضور ۳۳ نفر از مربیان جاده استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان، از یکم تا سوم شهریورماه به میزبانی استان فارس در حال برگزاری است.

طاهرزاده با تأکید بر نقش مهم مربیان در انتقال دانش و مهارت‌های تخصصی به امدادگران و نجاتگران گفت: ارتقای توانمندی مربیان، به‌صورت مستقیم موجب افزایش کیفیت آموزش و آمادگی نیرو‌های عملیاتی در مواجهه با حوادث جاده‌ای خواهد شد.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان فارس بیان کرد: این دوره در راستای تقویت آموزش‌های تخصصی و یکسان‌سازی مهارت‌های مربیان جاده‌ای و با هدف افزایش آمادگی نیرو‌های امدادی برای پاسخ مؤثرتر به حوادث و سوانح جاده‌ای برگزار می‌شود.