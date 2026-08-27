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رییس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: ملت، دولت و نیروهای مسلح با اتحاد مقدس که رمز بقای قدرت و پیروزی ایران است پاسخ دندانشکنی به دشمن داده و کشور را در برابر تهدید و تجاوز بیگانه بیمه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، الیاس حضرتی روز پنجشنبه در آیین افتتاح طرحهای اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: مردم در طول جنگ با اعتماد و اطمینان به عملکرد نظام، دولت چهاردهم و نیروهای مسلح، همراهی و پشتیبانی خود را نشان داده و با حضور و رفتار خود تصویری آرام، مقتدر و اطمینانبخش از ایران به جهان مخابره کردند.
وی با اشاره به اینکه دشمن تلاش میکرد با ایجاد فضای نگرانی، ناامنی و التهاب، مردم را نسبت به آینده کشور دچار تردید و نگرانی کند، افزود: مردم ایران با حفظ آرامش و انسجام نشان دادند که در شرایط سخت نیز پای کشور خود ایستادهاند و اجازه نمیدهند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به سیاستهای دشمن برای اعمال محاصره و تحریم علیه ایران، بیان کرد: دشمن نمیتواند با محاصره و تحریم، مرزهای کشور را ببندد، زیرا جمهوری اسلامی ایران روابط حسنه و مناسبات خوبی با کشورهای همسایه دارد و همین ارتباطات موجب میشود نیازمندیهای کشور تامین و مسیرهای ارتباطی و اقتصادی فعال باقی بماند.
حضرتی با تاکید بر اینکه ایران مسیر توسعه و پیشرفت را متوقف نکرده است، گفت: کشور حتی در شرایط جنگ و فشارهای خارجی، لحظهای از بازسازی، توسعه و پیشرفت متوقف نشده است.
وی با بیان اینکه حفظ وحدت و انسجام ملی باید به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اتحاد مقدس رمز بقا، قدرتمندی و پیروزی در کشور ماست و همه باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم و اختلافات را کنار بگذاریم.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که همه گروهها و اقشار جامعه در دفاع از وطن و انقلاب، یک هدف مشترک داشته و در کنار یکدیگر به یک مشت مشترک و قدرتمند برای دفاع از ایران تبدیل شویم.
برنامههای هفته دولت از سوم شهریورماه در سراسر استان اردبیل آغاز شده و الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت از روز گذشته به منظور افتتاح و کلنگ زنی طرحها و نشست با اعضای شورای اطلاع رسانی دولت در اردبیل به این استان سفر کرده است.