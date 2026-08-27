هفته دولت فرصتی برای مرور کارنامه شهدای خدمت است؛ کارنامه‌ای که برای مردم خوزستان با سفرهای شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به خرمشهر و آبادان، شنیدن بی‌واسطه مطالبات مردم و حضور در کنار خانواده‌های داغدار متروپل، روایتی ماندگار از خدمت به مردم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بیست‌ونهم خرداد ۱۴۰۰، خرمشهر میزبان نخستین سفر استانی آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی پس از آغاز ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم بود؛ سفری که آغازگر دوره‌ای از سفرهای استانی رئیس‌جمهور شهید و حضور نزدیک او در میان مردم شد.

رئیسی در سفرهای خود تلاش داشت مسائل مردم را بی‌واسطه بشنود و مشکلات را از نزدیک بررسی کند؛ رویکردی که در خوزستان، استانی با پیشینه‌ای پرافتخار در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، جلوه ویژه‌ای داشت.

او خرمشهر را نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران می‌دانست و با حضور در سرزمین‌های نور، پیشرفت امروز کشور را مرهون فداکاری و ایثار رزمندگان و شهدا عنوان می‌کرد.

توجه به کار و کارگر، حمایت از تولید و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی نیز از موضوعات مورد تأکید رئیس‌جمهور شهید در سفرهای خود بود؛ موضوعی که در استانی صنعتی و کارگری مانند خوزستان اهمیت دوچندان داشت.

اما یکی از ماندگارترین تصاویر حضور شهید رئیسی در خوزستان، به روزهای تلخ حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان بازمی‌گردد.

در روزهایی که خانواده‌های آبادانی در سوگ عزیزان خود بودند، رئیس‌جمهور شهید به آبادان آمد تا از نزدیک در جریان ابعاد حادثه قرار گیرد و با خانواده‌های داغدار و مردم این شهر ابراز همدردی کند.

شهید رئیسی در جریان این حادثه بر برخورد جدی با تخلفاتی که می‌تواند جان مردم را به خطر بیندازد تأکید کرد و گفت نباید روابط خاص، بی‌قانونی و سوداگری، سلامت و جان مردم را تهدید کند.

آبادان و خرمشهر برای شهید رئیسی تنها مقصد سفرهای کاری نبودند؛ این دو شهر برای او یادآور مقاومت، ایثار و خاطرات دفاع مقدس بودند.

اهمیت خرمشهر برای رئیس‌جمهور شهید آن‌قدر بود که نخستین پیام نوروزی او در سال ۱۴۰۱ از مسجد جامع خرمشهر خطاب به ملت ایران و جهان مخابره شد؛ مسجدی که خود به نمادی از مقاومت مردم ایران تبدیل شده است.

مرور کارنامه شهدای دولت در هفته دولت، از شهیدان رجایی و باهنر تا شهید آیت‌الله رئیسی، یادآور مسیری است که محور آن خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی بود.

رئیسی، رجایی و باهنر؛ نام‌هایی که اگرچه در مقاطع مختلف مسئولیت داشتند، اما یک نقطه مشترک در کارنامه آنان برجسته است؛ خدمت به مردم و تلاش برای ایران اسلامی.

مردم نیز نام مسئولانی را که در کنار آنان می‌ایستند و دردشان را از نزدیک می‌شنوند، در حافظه خود ماندگار می‌کنند؛ تصویری که از شهید رئیسی در خوزستان، به‌ویژه آبادان و خرمشهر، همچنان زنده است.