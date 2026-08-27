بهرهبرداری از طرحهای عمرانی و زیرساختی آبیک در هفته دولت با حضور استاندار قزوین
همزمان با هفته دولت، چند طرح عمرانی، خدماتی، ورزشی و آموزشی در شهرستان آبیک با حضور محمد نوذری، استاندار قزوین، افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
محمد نوذری، استاندار قزوین، همزمان با هفته دولت و با استقبال امامجمعه و فرماندار آبیک وارد این شهرستان شد و در جریان این سفر، چند طرح عمرانی و زیرساختی را افتتاح و کلنگزنی کرد.
در این سفر، سالن ورزشی چندمنظوره ثامنالائمه آبیک با زیربنای ۲ هزار و ۱۹۵ مترمربع به بهرهبرداری رسید.
این طرح با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی، ارتقای سطح سلامت و افزایش خدمات رفاهی شهروندان احداث شده است.
استاندار قزوین در آیین بهرهبرداری از این سالن، سرمایهگذاری در زیرساختهای ورزشی را عاملی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی مردم دانست و بر توسعه خدمات ورزشی در مناطق مختلف استان تأکید کرد.
همچنین با حضور استاندار ، عملیات اجرایی پروژه ساخت مدرسه ۶ کلاسه الحاقی ثامنالائمه آبیک آغاز شد.
این پروژه با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی رو به رشد شهرستان و تقویت عدالت آموزشی اجرا میشود. نوذری، توسعه فضاهای آموزشی را از الزامات توسعه پایدار عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاری در حوزه آموزش، زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات و آیندهسازی برای نسلهای جدید است.
ساختمان جدید پزشکی قانونی شهرستان آبیک نیز در جریان این سفر افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ادامه با حضور استاندار ، پروژه مدیریت پسماندهای عفونی «زباله سوز» بیمارستان شهدا در شهرستان آبیک افتتاح شد.
این پروژه شامل نصب و راهاندازی سیستم مدرن زبالهسوز بیمارستانی است که با هدف بیخطر سازی و دفع اصولی پسماندهای خطرناک پزشکی اجرا شده است.
راهاندازی این سیستم، چرخه مدیریت پسماندهای بیمارستانی را در این مرکز درمانی تکمیل میکند و با جلوگیری از نشت آلایندهها به محیطزیست، نقشی کلیدی در صیانت از سلامت عمومی و ارتقای بهداشت محیط منطقه ایفا میکند.
استاندار قزوین همچنین در ادامه سفر خود با خانواده شهید عینالله سعیدی دیدار کرد.
در این دیدار که با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، امامجمعه و فرماندار آبیک برگزار شد، نوذری با ادای احترام به مقام شامخ این شهید، صبر و استقامت خانوادههای شهدا را سرمایه معنوی نظام و پشتوانه مسئولان برای ادامه مسیر خدمترسانی دانست.
وی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را وظیفه مهم مدیران برای پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی عنوان کرد.