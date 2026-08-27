به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در چهارمین روز از هفته دولت، طرح ایستگاه چاه‌ های حفاظت و گازرسانی به روستاهای بغبغو و معدن شهرستان سرخس با حضور مجید بیکی، فرماندار سرخس، سید احسان قاضی‌ زاده هاشمی، نماینده سرخس، فریمان و بخش احمدآباد در مجلس شورای اسلامی، رئیس اداره گاز و جمعی از مسئولان شهرستان به بهره‌ برداری رسید.

مجید بیکی، فرماندار سرخس، در این مراسم با اشاره به توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان اظهار کرد: اکنون ۹۷ درصد جمعیت و مناطق شهرستان سرخس از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و ۱۰۰ درصد روستاها و مناطق واجد شرایط گازرسانی شهرستان گازدار شده‌ اند.

وی افزود: تنها ۳ درصد باقی‌ مانده از مناطق شهرستان، به دلیل نداشتن شرایط و ضوابط لازم، امکان گازرسانی ندارند.

بیکی ادامه داد: گازرسانی به روستاهای بغبغو و معدن با اعتبار بیش از ۳۵۴ میلیارد ریال اجرا شد.