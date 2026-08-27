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تیم ملی بسکتبال آقایان ایران در نخستین دیدار خود در پنجره چهارم رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، به مصاف نیوزیلند خواهد رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال کشورمان از ساعت ۹:۳۰ صبح فردا جمعه ۶ شهریور در نخستین دیدار خود در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، در ورزشگاه مال آف آسیا در مانیل، پایتخت فیلیپین، به مصاف نیوزیلند خواهد رفت.
ایران صدرنشین مرحله قبلی، نیوزیلند در رده دوم
ملیپوشان ایران در حالی رقابت خود را در مرحله نهایی و در گروه E آغاز میکنند که در مرحله قبلی با کسب پنج پیروزی و یک شکست، بهعنوان صدرنشین گروه C راهی این مرحله شدند. نیوزیلند نیز پس از کسب چهار پیروزی و دو شکست در مرحله قبلی، به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی راه یافته است.
تیمهای استرالیا، اردن، فیلیپین و سوریه، دیگر تیمهای حاضر در گروه E مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر هستند.
تقابل دوباره ایران و نیوزیلند پس از جام آسیا
در آخرین ردهبندی تیمهای ملی اعلامشده فدراسیون جهانی بسکتبال، ایران در جایگاه بیستوششم و نیوزیلند در رده بیستوپنجم جهان قرار دارند. سایت فیبا نیز دیدار ایران و نیوزیلند را در میان مهمترین بازیهای پنجره چهارم انتخابی جام جهانی قرار داده است.
دو تیم پیش از این یک بار مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند که در دیدار ردهبندی جام آسیا ۲۰۲۵، تیم ملی ایران با نتیجه ۷۹ بر ۷۳ مقابل نیوزیلند به پیروزی رسید و نشان برنز این رقابتها را کسب کرد.
فیلیپین، دومین حریف ایران
تیم ملی ایران در دومین دیدار خود در پنجره چهارم، یکشنبه ۸ شهریور از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف فیلیپین خواهد رفت.
نحوه صعود تیمها به جام جهانی
مرحله نهایی رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر در قاره آسیا در دو گروه شش تیمی برگزار میشود و در پایان، سه تیم برتر هر گروه به همراه تیم برتر چهارم راهی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ خواهند شد.
در صورت قرار گرفتن قطر، میزبان جام جهانی، در جمع چهار تیم برتر گروه F، هر دو تیم چهارم دو گروه نیز سهمیه حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد.