به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن به نقل از رسانه‌های انگلیس، تایید شده است که سه فرودگاه بزرگ بریتانیا، شامل فرودگاه استنستد (Stansted)، فرودگاه ایست میدلندز (East Midlands) و فرودگاه منچستر هدف حمله سایبری قرار گرفته‌اند. شرکت اپراتور گروه فرودگاه منچستر (MAG) تایید کرد که یک نقض امنیت سایبری که سه فرودگاه بزرگ بریتانیا را هدف قرار داده، منجر به دسترسی به اطلاعات شخصی حدود حدود ۹ میلیون مشتری شده است.

این گروه که بر فرودگاه منچستر، فرودگاه استنستد لندن و فرودگاه ایست میدلندز نظارت دارد، به عموم اطمینان داد که "در هیچ مقطعی، ایمنی مسافران یا امنیت هوانوردی به خطر نیفتاده است" و افزود که هیچ جزئیات پرداخت یا بانکی فاش نشده است.

به ادعای مقامات این شرکت مشخص است که اطلاعات فاش شده در درجه اول شامل نشانی‌های رایانامه مشتریان است که در طول ثبت نام "وای فای" پایانه فرودگاه جمع‌آوری شده‌اند. با این حال، این رخنه (هک) همچنین به شماره تلفن‌ها، شماره‌های ثبت خودرو و کد‌های پستی مرتبط با رزرو فرودگاه دسترسی پیدا کرده است. برنامه‌های پرواز و عملیات پایانه در هر سه مکان کاملاً عملیاتی و بدون تغییر باقی مانده است.