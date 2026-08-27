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بازرسی از جایگاه‌های سوخت

بازرسی از چند جایگاه سوخت تهران بصورت سرزده و بازدید از روند توزیع سوخت به شهروندان، معاون امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در بازدید سرزده از جایگاه‌های سوخت، وضع عرضه بنزین و نفتگاز را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۱۸:۱۸
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برچسب ها: جایگاه سوخت ، کمبود بنزین ، عرضه بنزین
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