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معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: در حال حاضر تنها ۱۹ درصد از حجم مخازن سدهای خراسان شمالی آب دارد و ۸۱ درصد ظرفیت این مخازن خالی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علوی مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای اداری استان با حضور وزیر نیرو، با اشاره به وضعیت منابع آبی استان گفت: در حال حاضر تنها ۱۹ درصد از حجم مخازن سدهای خراسان شمالی آب دارد و ۸۱ درصد ظرفیت این مخازن خالی است که ضرورت مدیریت و صرفهجویی در مصرف آب را دوچندان میکند.
وی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی بلند مدت برای تأمین پایدار منابع آبی استان، گفت: مطالعات راهبردی طرحهای مختلف آبی در دستور کار قرار دارد که از جمله آنها میتوان به بازنگری مطالعات اهداف سد گراتی در شهرستان اسفراین با هدف تأمین پایدار آب شرب شهرها و روستاهای منطقه اشاره کرد.
علوی مقدم افزود: مطالعات طرح احداث سد نیلوفر در سنخواست با هدف تأمین آب شرب منطقه و بهبود همزمان کشاورزی اراضی پاییندست و همچنین مطالعات سد خرتوت با هدف تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب روستاهای منطقه در حال پیگیری است.
معاون عمرانی استاندار همچنین از اجرای مطالعات طرح استفاده بهینه از منابع آب روان خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهرهگیری مطلوب از منابع آب در فصول غیرکشاورزی دنبال میشود.
وی با اشاره به وضعیت آبرسانی سیار در خراسان شمالی اظهار کرد: هماکنون ۹۱ روستا تحت پوشش آبرسانی سیار قرار دارند که از این تعداد، آبرسانی سیار دائم به ۳۲ روستا و آبرسانی سیار موردی به ۵۹ روستا انجام میشود.
علویمقدم جمعیت تحت پوشش این خدمات را ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: برای تقویت ناوگان آبرسانی سیار استان، نیازمند تخصیص اعتبار و تأمین منابع لازم برای خرید ۱۰ دستگاه تانکر آبرسان هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در ادامه، نیازهای اعتباری استان در حوزه وزارت نیرو را تشریح کرد و گفت: برای پروژه آبرسانی از منابع پلنگ دره به شهر بجنورد، ۲۰۰ میلیارد تومان برای اولویت نخست و ۸۰۰ میلیارد تومان برای اولویتهای بعدی مورد نیاز است.
وی ادامه داد: برای تکمیل فاز مایع پروژه ارتقای تصفیهخانه فاضلاب شهر بجنورد ۵۰۰ میلیارد تومان و برای تکمیل فاز لجن این پروژه نیز ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
علویمقدم خاطرنشان کرد: اجرای شبکه فاضلاب شهر شیروان نیز از دیگر اولویتهای استان است که برای سال ۱۴۰۵ به ۳۰۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۶ به ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.