پخش زنده
امروز: -
مرکز PC۲ شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از ۱۲ طرح ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کهگیلویه و بویراحمد با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: این طرحها شامل احداث ۹ سایت ارتباطی، سه سایت روستایی از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) وزارت ارتباطات و ارتقای ۶ سایت شهری از منابع مالی مخابرات منطقه است.
راضیه ملکحسینی فزود: راهاندازی سایتهای ارتباطی گنجهای سریز، بونه دم سپیدار و ده بزرگ پیر اشکفت، امکان اتصال ۵۶۷ خانوار با جمعیتی بالغ بر دو هزار و ۱۰۰ نفر را به شبکه ملی اطلاعات فراهم کرده است.
وی ادامه داد: آغاز عملیات راهاندازی تجزیه و مبادلات هوشمند و تجهیز نواپست یاسوج در محل پست و همچنین تأمین اعتبار برای احداث مجتمع ICT در منطقه گلستان ۱۲ یاسوج از دیگر طرحهای ارتباطی استان است.
ملکحسینی عنوان کرد: ساختمان اداری و مرکز پشتیبان استان در یاسوج نیز از طرحهای مهم این حوزه است که قرار است زیرساختهای آن به عنوان مرکز پدافندی و مرکز پشتیبان شبکه ارتباطی استان مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به قدمت این سازه گفت: این ساختمان مربوط به حدود ۲۰ سال گذشته است که با تأمین اعتبارات و حمایتهای انجامشده، عملیات مقاومسازی، احداث، تکمیل و تجهیز آن در دستور کار قرار گرفته تا بتواند نقش مؤثری در پایداری و پشتیبانی زیرساختهای ارتباطی استان ایفا کند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تأکید کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی، بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، از اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و اجرای این طرحها میتواند دسترسی مردم به خدمات ارتباطی و دیجیتال را بهبود بخشد.
ملکحسینی گفت: مجموع اعتبار طرحهای ارتباطی اجراشده و در دست اقدام تاکنون ۴۲۷ میلیارد تومان برآورد شده است.