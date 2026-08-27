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همزمان با هفته دولت، ۶۶ طرح در شهرستان لنجان به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ۱۱ طرح نیز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان لنجان گفت: این طرحها در حوزههای مختلف از جمله آموزش، ورزش، زیرسازی و آسفالت معابر، مسکن، راه و حملونقل جادهای اجرا شده و بخش قابلتوجهی از نیازهای زیرساختی شهرستان را پوشش میدهد.
علیرضا بصیری افزود: عملیات اجرایی خط انتقال آب فضای سبز فولادشهر با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال آغاز شد و در حوزه توسعه فضاهای ورزشی نیز دو زمین ورزشی در محلههایای یک و اف چهار فولادشهر به بهرهبرداری رسید.
وی بیان کرد: طرح مشارکتی ارتقای کیفی محور روستایی وشمندجان–باغبهادران و خیابان آبشار هم به بهرهبرداری رسید.
به گفته بصیری زمین چمن مصنوعی روستای رکنآباد و بلوار معلم در شهر چرمهین از دیگر طرحهای افتتاحشده در این ایام است.