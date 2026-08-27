مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از ثبت ۳۱۰۰ تن فروش انواع کود کشاورزی و صدور بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ فقره حواله برای بهره‌برداران استان از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه سال جاری خبر داد و گفت: شهرستان‌های خاتم و ابرکوه بیشترین میزان توزیع کود را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدحسن زارعیان، ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان مردادماه سال جاری، مجموع فروش انواع کود‌های کشاورزی در استان یزد، به ۳۱۰۰ تن رسیده و در همین مدت، ۱۳ هزار و ۶۵۳ فقره حواله برای بهره‌برداران صادر شده است.وی افزود: در میان شهرستان‌های استان یزد، خاتم با ثبت ۹۷۳ تن و ابرکوه با ۷۸۶ تن، بیشترین میزان توزیع انواع کود‌های کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان مصرف، بیانگر گستردگی فعالیت‌های کشاورزی و نیاز این مناطق به نهاده‌های مورد نیاز تولید است.

زارعیان با اشاره به نقش حواله‌های الکترونیکی در مدیریت و ساماندهی توزیع نهاده‌ها، گفت: صدور ۱۳ هزار و ۶۵۳ حواله در پنج ماه نخست سال، نشان‌دهنده گستردگی فرآیند خدمت‌رسانی به بهره‌برداران است و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، امکان ثبت، مدیریت و پیگیری دقیق‌تر فرآیند توزیع کود را فراهم کرده است.مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد تأکید کرد: این شرکت با رصد مستمر نیاز شهرستان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه کارگزاری‌ها، تأمین و توزیع انواع کود‌های کشاورزی را پیگیری می‌کند تا بهره‌برداران بتوانند در زمان مناسب به نهاده‌های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی و مدیریت هدفمند فرآیند توزیع، از عوامل مؤثر در حمایت از تولید، افزایش بهره‌وری و پایداری فعالیت‌های کشاورزی در استان یزد است.