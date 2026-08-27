پخش زنده
امروز: -
جنگ اقتصادی پرهیاهوی آمریکا علیه ایران با واکنش چین به اقدامات تلافیجویانه، در صورت تحقق اقدامات اعلامی آمریکا علیه ایران در همان آغاز راه، به زعم تحلیلگران انگلیسی رنگ باخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، جار و جنجالهای اخیر آمریکا برای توقف تعاملات اقتصادی کشورها با ایران و دست رد چین – دومین اقتصاد بزرگ جهان و عمدهترین شریک تجاری ایران، به خواست آمریکا و تاکید چین بر اقدامات تلافی جویانه علیه آمریکا در صورت عملی شدن تهدید هایش بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای غربی از جمله انگلیس داشته است.
جنگ اقتصادی پرهیاهوی آمریکا علیه ایران با واکنش چین به اقدامات تلافیجویانه، در صورت تحقق اقدامات اعلامی آمریکا علیه ایران در همان آغاز راه، به زعم تحلیلگران انگلیسی رنگ باخته است.
استاد مطالعات امینتی و دفاعی در دانشگاههای لندن در این باره گفت: ایالات متحده در تحریمهای جدید اعلامی چیزی زیادی اضافه نکرده است. این مورد نیز همچون خیلی از بیانیههای این روزهای دولت آمریکا پر از حفره است.
پرفسور مایکل کلارک افزود: اسکات بسنت حتی نتوانست به پرسشهایی که خبرنگاران درباره این شگرد آمریکایی پرسیدند پاسخ بدهد و این همان تحریمهایی است که آمریکا از ابتدا علیه ایران اجرا میکرد.
نشریه انگلیسی دیلی میل در این باره نوشت: چین که مشتری ثابت حدود نود درصد نفت ایران است، در واکنش به تهدیدهای آمریکا اعلام کرد برای محافظت قاطع از حقوق و منافع خود و شرکایش هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد.
به نوشته این نشریه انگلیسی، چین بارها مخالفت قاطع خود را با تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی که هیچ مبنایی در حقوق بینالملل یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل ندارد، اعلام کرده است.
نشریه انگلیسی دیلی میل مینویسد ایالات متحده آمریکا برای تولید محصولات با فنآوری پیشرفته مانند خودروهای برقی، لوازم الکترونیکی و سلاحهای نظامی ضروری به شدت به منابع چین وابسته است.
فرانک گاردنر تحلیل گر انگلیسی در این باره گفت: اکنون مهمترین پرسش این است که آمریکا با چین که به شدت به عناصر کمیاب به آن وابسته است چه خواهد کرد. به همین علت ایالات متحده نمیخواهد برسر تجارت پکن با تهران وارد جنگ تعرفهای با چین بشود.
وی افزود: محاصره دریایی ایران تا حدودی بر اقتصاد ایران اثر منفی گذاشته، اما ایران در واکنش تنگه هرمز را بسته است که بر اقتصاد آمریکا و جهان اثر بدی گذاشته است.
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز انگلیس هم به این موضوع پرداخته و گفته آمریکا درک کرده است که پیامدهای جنگ با ایران ایالات متحده را از نظر نظامی در موقعیت ضعف قرار داده است و با فشار اقتصادی در پی راهی است که خود را از این بحران برهاند.
پرفسور مایکل کلارک استاد مطالعات امینتی و دفاعی در دانشگاههای لندن گفت: ایران نشان داده در دور زدن تحریمها خیلی خوب عمل میکند. او با اشاره به نقشه ایران میگوید به شمال و جنوب ایران در این نقشه توجه کنید. همه ما به جنوب ایران در خلیج فارس توجه میکنیم، در حالی که تقریبا نیمی از بازگانی ایران از مسیر امن و راحت شمال و غرب ایران انجام میشود که ایرانیان سالهاست این مسیرها را پیدا کرده و توسعه دادهاند.
وی افزود: همه این کشورها بهترین دوستان ایرانند. آمریکاییها نه تنها از این امکانات ایرانیان خبردار نخواهند شد بلکه قادر به تحریم این تواناییهای ایران نیز نیستند. یعنی با این امکاناتی که ایران دارد سازمانهای جاسوسی آمریکا هم به سختی خواهند توانست بفهمند که تحریمهای آمریکارا چه کسانی میشکنند.
نشریه انگلیسی دیلی تلگراف نوشته شش ماه پس از جنگ آمریکا علیه ایران که اقتصاد جهان را به لبه پرتگاه کشاند و نیز واکنش ایران به آن که به بزرگترین اختلال در عرضه تاریخ صنعت نفت منجر شده، آمریکا به تحریمهایی روی آورده که از همان آغاز مؤثر نبودنش آشکارشده است.