به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در جلسه شورای اداری گفت: در هفته دولت ۷ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در خراسان شمالی به بهره‌برداری رسید که این استان را در رتبه نخست کشور قرار داد و این موفقیت با همراهی و همدلی همه دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های اجتماعی و وحدت اقوام در استان گفت: خراسان‌شمالی رنگین‌کمان اقوام است و رشد، توسعه و بالندگی استان، نشان‌دهنده همراهی مردم از هر قوم و زبان است.

استاندار خراسان‌شمالی افزود: هدف از تمام تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده، جلب رضایت مردم و ارائه خدمات شایسته به آنان است.

نوری خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که با خدمت‌رسانی مؤثر و پاسخگویی به مطالبات مردم، دیوار اعتماد میان مردم و مسئولان را بلندتر کنیم.