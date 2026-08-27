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استاندار خراسان شمالی گفت: با بهرهبرداری از ۷۸۰۰ واحد مسکونی در استان با همراهی دستگاههای اجرایی رتبه نخست کشور را کسب کردیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در جلسه شورای اداری گفت: در هفته دولت ۷ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در خراسان شمالی به بهرهبرداری رسید که این استان را در رتبه نخست کشور قرار داد و این موفقیت با همراهی و همدلی همه دستگاههای اجرایی محقق شده است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای اجتماعی و وحدت اقوام در استان گفت: خراسانشمالی رنگینکمان اقوام است و رشد، توسعه و بالندگی استان، نشاندهنده همراهی مردم از هر قوم و زبان است.
استاندار خراسانشمالی افزود: هدف از تمام تلاشها و اقدامات انجامشده، جلب رضایت مردم و ارائه خدمات شایسته به آنان است.
نوری خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که با خدمترسانی مؤثر و پاسخگویی به مطالبات مردم، دیوار اعتماد میان مردم و مسئولان را بلندتر کنیم.