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هشت طرح عمرانی، آموزشی، خدماتی در هفته دولت در شهرستان سپیدان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،این طرحها شامل افتتاح کتابخانه عمومی شهدای هماشهر در بخش همایجان، بهره برداری از چاه شماره چهار آب شرب شهر هماشهر و شش روستای بخش همایجان، آموزشگاه سه کلاسه خیرساز شهید رمضانپور در روستای چهارمور در بخش همایجان، سایت تلفن همراه روستای قلعه میر آقا، افتتاح ساختمان اداری مرکز امداد شهری هلال احمر سپیدان و رونمایی و اعطای پروانه بهره برداری از یک مجتمع بزرگ گردشگری در روستای سربست بود که به مناسبت هفته دولت در شهرستان سپیدان مورد بهره برداری قرار گرفت.