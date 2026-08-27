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همزمان با چهارمین سالگرد ارتحال عالم ربانی، استاد اخلاق و چهره برجسته معنوی استان اصفهان، آیتالله حاج شیخ محمدعلی ناصری دولتآبادی، آیین بزرگداشت این عالم وارسته در دولتآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام سید حسین آقامیری کارشناس امور دینی حمایت از انقلاب و رهبر شهید انقلاب را از ویژگیها خاص این عارف و عالم نام برد.
این عالم وارسته و پارساارتباطش با مردم تنها به بیان مسائل دینی محدود نبود و همواره خود را در کنار مردم و گره گشای آنها مشکلات مردم بود.
یکی از برجستهترین ویژگیهای آیتالله ناصری، عشق و دلدادگی عمیق او به امام زمان (عج) بود، عشقی که در سخنان، رفتار و سبک زندگی این استاد اخلاق جلوهای ویژه داشت.
چهار سال از آسمانی شدن آیتالله ناصری میگذرد، اما برای مردم کشور و به خصوص اصفهان و دوستداران این عالم وارسته، یاد و نام او همچنان زنده است؛ عالمی که سالها با اخلاق، معنویت و مردمداری در میان مردم زندگی کرد و امروز، میراث ارزشمند او در خاطره و فرهنگ مردم این دیار باقی مانده است.
آیتالله محمدعلی ناصری از مروجان فرهنگ مهدویت و از علمای برجسته اخلاق حوزه علمیه استان اصفهان که همواره دلداده و شیفته حضرت صاحبالزمان (عج) بود، چهارم شهریورماه سال ۱۴۰۱ در ۹۳ سالگی دارفانی را وداع گفت و به لقاءالله پیوست.
آیتالله ناصری دولتآبادی، سال ۱۳۰۹ هجری شمسی در شهر دولتآباد بُرخوار در۱۰ کیلومتری شمال شهر اصفهان در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد.
وی به عنوان استاد برجسته اخلاق و مُدرس حوزه علمیه اصفهان، سالیان متمادی در مسجد کمرزرین این شهر به ترویج اسلام و معرفی امام زمان (عج) مشغول بود.