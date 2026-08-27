پیام نماینده ولی فقیه در لرستان در پی درگذشت زنده یاد دکتر حیدر میرزایی
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، در پیامی درگذشت مرحوم مغفور زنده یاد دکتر حیدر میرزایی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، در پیامس درگذشت مرحوم مغفور زنده یاد دکتر حیدر میرزایی را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
«إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»
درگذشت اندوه بار پزشک متخصص، خدوم، پرتلاش، و اخلاقمدار، مرحوم دکتر حیدر میرزایی «رضوان الله علیه» موجب اندوه فراوان گردید.
حضور در دوران دفاع هشت ساله و درمان مجروحان جنگی، یاد و نام ایشان را برای همیشه در نزد رزمندگان اسلام ماندگار نمود.
تأسیس بیمارستان ایران و برداشتن گامی بزرگ در مسیر ارتقای خدمات درمانی و یاریرسانی به بیماران نیازمند بصورت رایگان، تنها بخشی از کارنامه درخشان و ماندگار آن پزشک فرهیخته به شمار میرود.
ایشان در مسیر درمان و رسیدگی به بیماران، با احساس مسئولیت و تعهدی عمیق، بیوقفه و مستمر تلاش کرد و در انجام این رسالت مقدس، از هیچ کوشش و فداکاری فروگذار نکرد.
قطعاً زحمات خالصانه و ارزشمند آن فقید سعید، در عرصه پزشکی، آموزش و خدمت به مردم، علاوه بر اینکه آموزه ای قابل تحسین برای همه خدمتگزاران در عرصه پزشکی است آثار نیک و خدمات ماندگار ایشان را در نزد جامعه پزشکی و مردم نیکاندیش جاودانه خواهد کرد.
اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم و داغدار، جامعه پزشکی، همکاران و ارادتمندان آن مرحوم و عموم مردم لرستان، شهرستان خرم آباد، طوایف و عشایر تسلیت مینمایم، از خداوند متعال برای آن سعید گرامی آموزش و علو درجات، و برای بازماندگان صبر و شکیبایی درخواست مینمایم.
شایسته است عموم مردم شریف شهرستان خرم آباد، حومه، طوایف و عشایر در راستای تکریم آن پزشک متعهد در مراسم تشییع و گرامیداشت ایشان شرکت فرمایند.
«سید احمدرضا شاهرخی»
۵ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۴ در ربیع الاول ۱۴۴۸