بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، واحد تولید گازوئیل با استاندارد یورو ۶ در کشور که سالانه ۲.۴ میلیارد لیتر سوخت پاک تولید میکند، علاوه بر ارتقای استانداردهای زیستمحیطی، تحولی بنیادین در صنعت کشتیرانی و صادرات سوخت کشور ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری، با اعلام خبر نهاییشدن مراحل بهرهبرداری از نخستین واحد تولید گازوئیل با استاندارد یورو ۶ در ایران، این دستاورد را نمادی از خودباوری و توانمندی متخصصان جوان کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی دانست.
غلامرضا جمشیدی در تشریح اهمیت این طرح اظهار کرد: این مجموعه به عنوان نخستین واحد تولید گازوئیل یورو ۶ در ایران، ظرفیتی بالغ بر ۲ میلیون تن خوراک با گوگرد ۲۵۰۰ پیپیام را داراست که پس از فرآیند شیرینسازی، خروجی نهایی آن به ۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تن سوخت پاک در سال میرسد.
وی با تأکید بر اینکه تمامی مراحل این طرح با برچسب «ساخت ایران» محقق شده است، افزود: ما با بهرهگیری از توان حدود ۶۰ شرکت دانشبنیان و داخلی، نه تنها در ساخت تجهیزات، بلکه در تمامی مراحل نصب و پیشراهاندازی از تخصص مهندسان جوان خود بهره بردیم. این موفقیت ثابت کرد که ایرانیان میتوانند در سختترین شرایط نیز از عهده پروژههای عظیم برآیند.
حمید رجایی، رئیس امور توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت پتروشیمی نوری با اشاره به استانداردهای فنی این محصول گفت: این طرح میزان گوگرد را به زیر ۱۰ پیپیام کاهش میدهد که محصولی فوقالعاده با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی است. همچنین، تولید ۱۵ نوع کاتالیست تخصصی این طرح از همان ابتدای کار، در داخل کشور صورت گرفته است.
کورش پاکبین مدیر امور طرحهای این شرکت نیز با تأکید بر بومیسازی تجهیزات تصریح کرد: در این واحد ۴۸ دستگاه ثابت و ۳۸ دستگاه دوار نصب شده که همه از سوی سازندگان داخلی ساخته شده است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری در خصوص پیامدهای راهبردی این طرح گفت: پیش از این، کشتیهای عبوری از اروپا به دلیل پایینتر بودن استاندارد سوخت داخلی (یورو ۵)، امکان بارگیری و استفاده از سوخت ما را نداشتند. با تولید گازوئیل یورو ۶، این مانع برطرف شده و ما آماده پاسخگویی به استانداردهای سختگیرانه اروپایی در حوزه سوخت هستیم.
جمشیدی با بیان اینکه این طرح زمینه تولید سالانه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۶ را فراهم میکند، افزود: این دستاورد در عرصه کشتیرانی، صادرات و واردات کشور تحولی عظیم ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است، این طرح در طول سه سال فعالیت شبانهروزی و در شرایط سخت آبوهوایی به سرانجام رسیده و زمینه اشتغالزایی برای ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.