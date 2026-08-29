نخستین واحد تولید گازوئیل یورو ۶ در کشور در آستانه بهره‌برداری

شرکت پتروشیمی نوری با تکیه بر توان متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، موفق به راه‌اندازی نخستین واحد تولید گازوئیل با استاندارد یورو ۶ در کشور شد.