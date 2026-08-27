پنج طرح صنعتی، معدنی، زیربنایی و مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران در شهربابک به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها به حدود ۱۸۷ میلیون یورو می‌رسد و برای افزایش بهره‌وری، تأمین پایدار انرژی، توسعه حمل‌ونقل ریلی، ارتقاء ایمنی مسیرهای دسترسی و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی منطقه اجرا شده‌اند.

محمد اتابک وزیر صمت در مراسم افتتاح طرحهای شرکت ملی صنایع مس ایران در شهرستان شهربابک که در ارتباط تصویری با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، نخستین طرح کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتون‌آباد با سرمایه‌گذاری حدود ۹۵ میلیون یورو و ظرفیت تولید سالانه حدود ۳۶ هزار تن کنسانتره مس با عیار ۲۲ درصد ساخته شده است.

به گفته محمد اتابک، کارخانه فلوتاسیون سرباره برای بازیابی سرباره حاصل از فرآیند ذوب ساخته شده و علاوه بر افزایش بهره‌وری واحد ذوب، زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مجموعه صنعتی شهربابک را فراهم می‌کند.

این طرح برای حدود ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و پیش‌بینی می‌شود سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد.

نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۲ مگاواتی خودتأمین خاتون‌آباد با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیون یورو ساخته شده است.

وی هدف اصلی اجرای این طرح را تأمین برق موردنیاز مجموعه و کمک به جبران ناترازی انرژی اعلام کرد و افزود: این نیروگاه در خرداد امسال به مرحله راه‌اندازی و سنکرون‌شدن رسیده و طی حدود ۲.۵ سال اجرا شده و برای حدود ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

طرح ریلی کارخانه ذوب خاتون‌آباد و اتصال آن به شبکه ریلی کشور، با طول مسیر ۱۷.۶ کیلومتر به همت شرکت ملی صنایع مس اجرا شده و ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۶۰۰ هزار تن اسید سولفوریک و دو میلیون تن کنسانتره را فراهم می‌کند.

وزیرصمت با تأکید بر آثار این طرح بر کاهش حمل‌ونقل جاده‌ای، افزایش ایمنی و بهبود لجستیک زنجیره تولید مس، گفت: بهره‌برداری از این خط ریلی علاوه بر کاهش تردد جاده‌ای، سالانه حدود ۸.۵ میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل را در پی دارد..

این طرح برای حدود ۳۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند و پس از حدود ۵.۵ سال به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از بهره‌برداری بخش نخست طرحباند دوم محور میدوک خبر داد و گفت: این محور مجتمع مس شهربابک را به شبکه ارتباطی منطقه متصل می‌کند.

این طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیون یورو و اجرای ۱۵ کیلومتر مسیر، با هدف ارتقاء ایمنی، بهسازی مسیر، کاهش تصادفات و تسهیل حمل مواد معدنی و تجهیزات اجرا شده است.

اتابک مدت اجرای این طرح را حدود ۲.۵ سال اعلام کرد و افزود: اجرای این مسیر با استفاده از ظرفیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی، ضمن بهبود دسترسی و ایمنی، می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل در منطقه کمک کند.

مرحله نخست ورزشگاه ۱۰ هزار نفری شهدای صنعت مس در شهربابک از محل مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران ساخته وافتتاح شد..

این مجموعه ورزشی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۸ میلیون یورو در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار ساخته شده و برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی، افزایش نشاط عمومی و بهبود شرایط اجتماعی منطقه به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته اتابک، این طرح حدود ۵۵ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد و بخشی از رویکرد شرکت ملی صنایع مس ایران در ایفای مسئولیت اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های پیرامونی فعالیت‌های صنعتی و معدنی محسوب می‌شود.