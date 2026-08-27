هشت طرح عمرانی، آموزشی، خدماتی و مخابراتی با حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس در شهرستان سپیدان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار شهرستان سپیدان گفت: این طرح‌ها شامل افتتاح کتابخانه عمومی شهدای هماشهر در بخش همایجان، بهره برداری از چاه شماره چهار آب شرب شهر هماشهر و شش روستای بخش همایجان، آموزشگاه سه کلاسه خیرساز شهید رمضانپور در روستای چهارمور در بخش همایجان، سایت تلفن همراه روستای قلعه میر آقا، افتتاح ساختمان اداری مرکز امداد شهری هلال احمر سپیدان و رونمایی و اعطای پروانه بهره برداری از یک مجتمع بزرگ گردشگری در روستای سربست بود که به مناسبت هفته دولت در شهرستان سپیدان مورد بهره برداری قرار گرفت.

علی علیزاده افزود: همچنین با حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس کلنگ ساخت ۱۶۰ واحد مسکن امید شهر اردکان نیز به زمین زده شد.

او در ادامه گفت: برای اجرا و تکمیل این طرح‌ها در مجموع ۲۹۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

فرماندار شهرستان سپیدان در پایان گفت: امسال در هفته دولت در شهرستان سپیدان ۳۱ طرح با صرف اعتباری بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.