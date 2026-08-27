فرمانده انتظامی استان یزد، از کشف بیش از ۱۱۰ کیلو تریاک و حشیش در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری، درباره این خبر اظهارداشت: ماموران انتظامی استان یزد با اشراف اطلاعاتی از تردد خودرو‌های حامل موادافیونی در محور‌های مواصلاتی مطلع شدند.

وی افزود: با اقدامات ماموران پلیس، سه دستگاه خودرو سبک و سنگین در جاده‌های ورودی استان یزد شناسایی و توقیف و در بازرسی از آنها بیش از ۱۱۰ کیلو موادمخدر شامل ۷۷ کیلو تریاک و ۳۳ کیلو و ۷۰۰ گرم حشیش کشف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در این خصوص پنج قاچاقچی که قصد انتقال این محموله از شرق کشور به یزد را داشتند دستگیر و به مقامات قضائی معرفی شدند.